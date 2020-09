Rio Ave avança na Liga Europa com dois golos ao cair do pano

O Rio Ave garantiu a passagem à terceira pré-eliminatória da Liga Europa, esta quinta-feira, ao derrotar os bósnios do Borac, por 0-2.

A superioridade da equipa portuguesa ficou patente nas estatísticas (20 remates contra sete, 8-1 à baliza), no entanto, tardou praticamente o jogo todo a transparecer para o resultado. Foi apenas aos 90 minutos que Rúben Moreira deu de calcanhar para isolar Gelson Dala, que atirou para defesa do guarda-redes do Borac. Na recarga, Tarantini fez o primeiro golo do jogo.

Aos 96 minutos, já a passar dos quatro de desconto que o árbitro tinha dado, Gabrielzinho ganhou posição na direita e passou atrasado para Jambor, que lançou Carlos Mané na área. Com o guarda-redes pela frente, o extremo preferiu devolver a Jambor, que só teve de encostar.

Com esta vitória, o Rio Ave avança para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, onde terá pela frente os turcos do Besiktas.