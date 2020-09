Panela de pressão na Luz

A derrota do Benfica frente ao PAOK e as consequências da eliminação das águias da Liga dos Campeões continuam a ser o destaque na imprensa nacional desta quinta-feira.

"Obrigados a vender", escreve o jornal "Record". De acordo com a manchete, o clube precisa de duas grandes transferências para não violar o "fair-play financeiro". As contratações ficam fechadas, para já.

"A Bola" diz que o Benfica vive numa "panela de pressão" e relaciona as eleições no clube, com Luís Filipe Vieira mais pressionado.

Já "O Jogo" coloca Vargas na rota do FC Porto. O extremo argentino volta a estar em equação para a ala esquerda do ataque. "Vargas volta ao radar", pode ler-se.

O surto de Covid-19 no Sporting e no Gil Vicente, com os treinadores das duas equipas infetados, o jogo do Rio Ave na segunda pré-eliminatória da Liga Europa e o impasse na contratação de Toni Martínez por parte do Famalicão são outros destaques da imprensa nacional.