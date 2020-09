Liga Europa. Rio Ave tenta dar primeiro passo rumo à fase de grupos

Em vésperas de se estrearem na I Liga, os vila-condenses vão defrontar, a partir das 19h00 (hora portuguesa), o quarto colocado do campeonato da Bósnia-Herzegovina, que soma 12 pontos nas primeiras sete jornadas e que vem de um desaire diante do líder Sarajevo.

Ao contrário do Rio Ave, o Borac Banja Luca começou a campanha europeia logo na primeira ronda de qualificação, eliminando os montenegrinos do FC Sutjeska, também num só jogo (1-0).

O guarda-redes Leo Vieira, o defesa Ivo Pinto, os médios Francisco Geraldes e Meshino e o avançado André Pereira foram os reforços que integraram a comitiva do Rio Ave, que, caso vença, vai defrontar os turcos do Besiktas na terceira pré-eliminatória.

A jornada europeia vai ainda definir o adversário nessa fase da segunda competição continental de clubes do Sporting, que será o vencedor do embate entre os noruegueses do Viking e os escoceses do Aberdeen.

Caso superem esta eliminatória, Sporting e Rio Ave ainda têm de enfrentar os 'play-offs' para se juntarem na fase de grupos a Sporting de Braga e Benfica, que, após a eliminação da fase preliminar da Liga dos Campeões, já garantiu o estatuto de cabeça de série.