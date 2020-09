Farense. Estádio São Luís interditado até final de outubro

A Liga de Clubes anunciou, em comunicado, que o Farense não poderá utilizar o Estádio São Luís nas duas primeiras partidas disputadas em casa, contra o Nacional e Famalicão.

O clube algarvio, que subiu esta época à I Liga, solicitou uma vistoria ao relvado do estádio para avaliação do estado do mesmo. A vistoria "teve lugar no dia 3 de setembro, foi conduzida pelos técnicos de relvado da CTV da Liga Portuga, tendo concluído pela necessidade da continuidade da intervenção ao mesmo".

"É opinião dos técnicos que o mesmo não se encontrará em condições de utilização desportiva nas primeiras jornadas da I Liga e deverá manter-se em repouso", pode ainda ler-se, na nota.



Nesse sentido, e à luz do artigo 29º do Regulamento das Competições, que prevê uma "alteração temporária de estádio no caso de obras exigidas peta Liga Portugal, cuja realização impossibilite a utilização desse equipamento desportivo".

Nesse sentido, o Farense vai disputar os jogos contra o Nacional e Farense, correspondentes às jornadas 2 e 4, no Estádio Algarve, em Loulé. A estreia do emblema algarvio no Estádio São Luís poderá acontecer a 25 de outubro, contra o Rio Ave, na quinta jornada da I Liga.