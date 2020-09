Desportivo de Chaves sem novos casos de Covid-19

O Desportivo de Chaves comunicou que os testes à Covid-19 feitos esta quinta-feira ao grupo de trabalho deram todos negativo.

Continuam, por isso, a ser cinco os casos confirmados no clube flaviense. A última bateria de testes, realizada na terça-feira, tinha detetado mais um caso de infeção pelo novo coronavírus, dessa feita um jogador. Embora assintomático, João Reis foi isolado, como já tinham sido os outros quatro casos diagnosticados.

Os primeiros quatro casos, diagnosticados na passada sexta-feira, levaram ao adiamento, à última hora, do jogo de estreia do Desportivo de Chaves na presente edição da II Liga, no terreno do Feirense.