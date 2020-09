Covid-19. Farense anuncia jogador infetado na equipa satélite

O Farense anunciou, em comunicado, que tem um caso positivo de Covid-19 no plantel da equipa satélite, a Associação Farense 1910.

"Cumpre ao Sporting Clube Farense comunicar a deteção de um caso positivo à Covid-19 num atleta pertencente aos quadros da Associação Farense 1910", pode ler-se.

O emblema algarvio, que regressa à I Liga esta época, explica que atua "sempre em profundo respeito e cumprimento de todas as normativas de segurança decretadas pelas autoridades nacionais de saúde".

"Fomos, indiscutivelmente, um exemplo na defesa, apoio e salvaguarda da saúde pública e do bem comum. Manteremos a conduta, fazendo agora cumprir o isolamento e quarentena a que o atleta afetado está naturalmente sujeito, com tranquilidade. Atualizaremos, a seu tempo e com rigor, os dados relativos a esta situação", pode ainda ler-se.

O Farense aconselha os jovens atletas e pais a contactarem os responsáveis de secção, em caso de dúvidas suplementares.