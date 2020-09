Braga empresta Murilo ao Maiorca

O Maiorca anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Murilo Souza, por empréstimo do Sporting de Braga.

O extremo brasileiro, de 25 anos, vai rodar na II Liga espanhola até ao final da nova temporada. O Maiorca fica com opção de compra.

Murilo passou a primeira metade da última época no Braga, em que fez 14 jogos, e a segunda no Sporting de Gijón, também da II Liga espanhola, em que marcou dois golos e repartiu três assistências em 16 partidas disputadas.

O avançado chegou a Portugal em 2017/18, pela porta do Nacional. As boas exibições valeram-lhe o salto para o Braga. Na primeira temporada no Minho, Murilo apontou três golos em 19 jogos.