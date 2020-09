Avante!, Fátima e touradas: a sátira do Fafe antes do início da época

O Fafe, que vai disputar o Campeonato de Portugal, criou uma campanha para lançar o jogo da primeira jornada contra o Camacha, com referência às touradas, à Festa do Avante! e às celebrações em Fátima, onde é permitida a presença de público.

O emblema minhoto deixa, assim, críticas à Direção-Geral de Saúde por manter os jogos de futebol à porta fechada, devido à pandemia da Covid-19.

No caso da Festa do Avante!, Fafe escreve "Avante justiceiros, com comentários de Jerónimo de Sousa" e inclui fotografias da festa do Partido Comunista.

Em relação às touradas, o Fafe diz que quer "pegar o campeonato pelos cornos", um evento em que os "cavaleiros e forcados" são do Fafe e Camacha.

No que diz respeito a Fátima, o Fafe refere que existirá um "grupo de oração seguido de partida de futebol". O Fafe destaca que em todos estes casos é "permitido público", ao contrário do futebol. Veja a campanha do clube.