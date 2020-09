António Salvador. "Não tenho dúvidas que desta vez o Sporting vai cumprir”

O presidente do Sp. Braga “não tem dúvidas” que, desta vez, “o Sporting vai cumprir” e pagar a transferência do treinador Rúben Amorim.

"Não tenho dúvidas que desta vez o Sporting vai cumprir. Se quisesse ser mauzinho até podia dizer para não cumprirem, pois isso iria custar ao Sporting mais 1,8 milhões de euros. Mas acredito cegamente que vão cumprir”, disse António Salvador.

Em entrevista à Next, plataforma audiovisual do clube, o líder arsenalista lembra que o acordo com os leões “só foi possível porque Frederico Varandas me fez uma chamada a justificar que não tinha condições de pagar e que queria fazer um acordo”.

“Coloquei três pontos imprescindíveis. O primeiro era o Sporting reconhecer a totalidade da dívida, incluindo juros e multas, sem desculpa do Covid; outro ponto é que dissessem que prazos queriam pagar e que tinham de pagar juros; depois, que tinham de pagar de imediato uma verba e ainda um documento a reconhecer a dúvida”, acrescenta.

Salvador lembra que não acreditava na saída de Rúben Amorim. “Não o queríamos vender. Ainda o tentei demover, oferecendo mais um ano de contrato e ele já tinha dois, sendo que nesses três anos iria dobrar o seu salário no Sp. Braga. Cá ganhava 300 mil euros, eu ofereci 600 mil em três anos, mas quando há um clube que paga 2,5 milhões de euros não é possível o Sp. Braga acompanhar. "

“Sá Pinto queria dispensar o Trincão”

O presidente dos arsenalistas revelou ainda que o ex-treinador Ricardo Sá Pinto queria dispensar Trincão, transferido entretanto para o FC Barcelona.

"Numa reunião com o diretor de scouting, em fins de novembro [de 2019], para preparar [o mercado de] janeiro, o Sá Pinto queria dispensar o Trincão. Eu disse que isso era impossível, que não podíamos dispensar um dos maiores talentos do futebol mundial e isso verificou-se. O Trincão é um grande jogador que vai marcar uma década como o melhor jogador do futebol português".

Por falar em Trincão, António Salvador deixou elogios à formação do Braga e deu o exemplo de Rodrigo Gomes, "um dos melhores jogadores portugueses".

Na mesma entrevista, o líder arsenalista considerou Carlos Carvalhal, "um dos melhores treinadores do futebol português e até da Europa".

Sobre a próxima época, Salvador não deixa promessas: “Cada jogo, seja em que campo for, vamos lutar pela vitória. Acredito que vamos fazer uma grande época. Não temos limite de ambição. Nesta casa ninguém convive bem com a derrota ou o empate. Queremos ganhar, seja com Benfica, Porto ou Sporting e na Europa".

Em relação ao plantel, Salvador diz que "tudo pode acontecer". "Temos uma grande base, só saíram dois e que jogavam regularmente, um que foi jogando, o Palhinha, mas o Trincão só jogou na segunda volta”.

Sobre Paulinho tem recebido "muitas abordagens, mas não houve propostas concretas que servissem os interesses do clube".

E Gaitan? “Numa conversa com ele, disse-me que jogaria no Benfica ou Braga. Foi fácil chegar a um acordo com um jogador talentoso, que ainda vai dar muito ao futebol português, até pela humildade que tem".