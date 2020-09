Andrés Madrid curioso para sentir força do Braga no teste com o FC Porto

A chegada de Gaitán ao Sporting de Braga, juntamente com outros elementos despertou a curiosidade de muitos, e em particular de um compatriota do argentino que também já usou a camisola dos arsenalitas, Andrés Madrid. Aliás, foi no emblema minhoto que ganhou notoriedade e saltou para o FC Porto, dois clubes que se vão encontrar este sábado, no Estádio do Dragão, na 1ª jornada da Liga.



Esperando que o Braga se apresente "mais forte" e com um líder que foi seu treinador - Carlos Carvalhal -, Andrés Madrid quer perceber se será melhor que nas últimas épocas e, acima de tudo, se irá competir "sem medos e assumir que pode lutar pelo título".

O antigo médio gostaria de ver público nas bancadas, para assistirem àquilo que diz poder vir a ser "um jogo apetitoso". Andrés Madrid fala a Bola Branca de um Braga "com muitos reforços" e de um Porto "com pouco movimento no 11". Daí a ansiedade gerada para o encontro do próximo sábado.

A curiosidade do argentino não passa apenas pelo reforço Gaitán, em Braga, e que pode não jogar no Dragão, por lesão, mas também por ver como será Taremi agora com a camisola do FC Porto

"Taremi é mais técnico na hora de apoiar. O Porto procurou neste mercado ter jogadores na frente que tragam coisas distintas. Taremi está adaptado ao campeonato português, mas se calhar não terá tanta liberdade como teve no Rio Ave, não só por estar no Porto, mas por ter sido um dos melhores marcadores", conclui o argentino Andrés Madrid.

O FC Porto-Braga está marcado para as 21h00 de sábado. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.