Tottenham e Real Madrid chegam a acordo por Gareth Bale

O Real Madrid e o Tottenham terão chegado a acordo para o empréstimo de Gareth Bale, segundo o jornalista Fabrizio Romano e a "Sky Sports".

De acordo com as publicações, o empréstimo será válido por uma época e com os salários partilhados pelos dois clubes, sendo que Bale aufere mais de 20 milhões de euros anuais de salário.

O futebolista galês ainda está em Madrid e marcou presença no centro de treinos esta manhã. Bale deverá viajar para Inglaterra na sexta-feira para fazer exames médicos e assinar contrato com os "Spurs".

Gareth Bale, de 31 anos, está na porta de saída do Real Madrid há dois anos. O avançado não conta para Zidane e apenas somou três golos em 20 jogos na última temporada. No total, Bale deixará o Real Madrid com quatro Ligas dos Campeões, três Campeonatos do Mundo de Clubes, duas Supertaças europeias, dois campeonatos, uma Taça e uma supertaça.

Depois de 105 golos apontados em 251 jogos disputados, Bale prepara-se para regressar ao Tottenham, que deixou em 2013 para reforçar os "merengues".

Formado no Southampton, Bale destacou-se no Tottenham, que representou entre 2007 e 2013.