Roma oferece central a Paulo Fonseca

Paulo Fonseca recebeu uma prenda, esta quinta-feira. Marash Kumbulla é o mais recente reforço da AS Roma, anunciou o clube.

O central ítalo-albanês, de 20 anos, chega à capital de Itália por empréstimo do Hellas Verona, válido por duas temporadas. A Roma fica com obrigação de compra dependente de certos objetivos.

O clube de Paulo Fonseca paga dois milhões de euros por Kumbulla e ainda inclui três jogadores no negócio: Mert Cetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby foram cedidos por duas épocas ao Hellas Verona, que fica com obrigação de compra nos mesmos termos.



Caso as quatro transferências sejam permanentes, a Roma acabará por pagar um total de 13,5 milhões de euros ao Hellas Verona. Kumbulla ainda poderá custar mais 3,5 milhões de euros, valor dependente de objetivos baseados no desempenho do defesa.

Mediante o pagamento dos referidos 13,5 milhões que tornarão a transferência definitiva, Kumbulla assinará até junho de 2025.