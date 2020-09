Neil Warnock testa positivo à Covid-19

O Middlesbrough anunciou, em comunicado, que o treinador Neil Warnock está infetado com Covid-19.

O clube não revela muitos detalhes sobre o estado de saúde do treinador de 71 anos, mas explica que Warnock está "bem disposto e a cumprir o período de isolamento definido no protocolo".

Neil Warnock conta com vasta experiência no futebol profissional inglês, tendo somado quase 700 jogos no Championship, segunda divisão, e mais de 150 na Premier League.

Warnock arrancou a carreira de treinador há 40 anos, em 1980. Passou por clubes como Burton, Scarborough, Notts County, Huddersfield Town, Plymouth Argyle, Oldham Athletic, Bury, Sheffield United, Crystal Palace, QPR, Leeds e Cardiff City.