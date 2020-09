Juventus e Higuain rescindem contrato

A Juventus confirma a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com o avançado Gonzalo Higuaín.

O campeão italiano agradece os serviços prestados pelo argentino, de 32 anos, nos três anos que serviu o clube.

O clube confirma que “esta operação gera um efeito económico negativo de cerca de 18,3 milhões de euros no exercício de 2019/2020 devido à redução do valor residual dos direitos de registo do jogador”.

Higuain fez 66 golos em 149 partidas pela Vechia Signora.

O futuro do jogador deve, agora, passar pelos Estados Unidos, nomeadamente pelo Inter Miami, a equipa de David Beckham.