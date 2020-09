O Marselha, de André Villas Boas, perdeu 2-0 em casa contra o Saint-Étienne, em partida em atraso da primeira jornada da Liga francesa.

Os golos dos visitantes foram apontados por Hamouma e Bouanga.

Com este triunfo, o Saint-Étienne segue com três vitórias em três jogos no campeonato e é líder. Já o Marselha é oitavo, com seis pontos.