Governo aprova horários de trabalho desfasados, nunca por mais de 60 minutos

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Governo aprovou esta quinta-feira o diploma que cria um regime excecional e transitório do desfasamento dos horários de trabalho, com vista à minimização de riscos de transmissão da Covid-19. A informação foi dada em conferência de imprensa pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após a reunião do Conselho de Ministros, que sublinhou que o decreto-lei não traz "alterações significativas de horários nem de turnos", uma vez que o desafasamento dos horários previsto é de 30 a 60 minutos. A resolução do Conselho de Ministros que declarou a situação de contingência no âmbito da pandemia de Covid-19 incluiu, entre as medidas, a criação de horários diferenciados de entrada e saída ou de pausas e de refeições por parte das empresas (em que haja prestação de trabalho em simultâneo de 50 ou mais trabalhadores) das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e apenas vai vigorar durante o tempo da pandemia da Covid-19. O objetivo é evitar aglomerações nos locais de trabalho e haver menor concentração de pessoas que utilizam os transportes públicos durante as horas de ponta. Na segunda-feira, o Governo enviou aos parceiros sociais (confederações patronais e centrais sindicais) a proposta do projeto-lei que operacionaliza a medida. O diploma foi mal recebido pelos sindicatos, mas também por confederações patronais, que apenas receberam a proposta na segunda-feira e tiveram de dar o seu parecer até quarta-feira à noite.

Questionada sobre que contributos dos parceiros sociais foram incluídos no decreto-lei hoje aprovado, Mariana Vieira da Silva afirmou que foi clarificado que as alterações aos horários dos trabalhadores “não podem exceder uma hora” e que não pode haver “alteração do volume de trabalho semanal ou mensal”. “As principais alterações são feitas no sentido de clarificação desses elementos […]. Não se trata da alteração de turnos ou de outras dimensões que afetariam mais a vida dos trabalhadores”, vincou. Sobre o período de vigência deste diploma, afirmou que será “enquanto durar o combate à pandemia”. “O que acontece é que em cada quinzena são definidos territórios concretos em que faz sentido que este regime exista. Neste momento, são as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto […]. Diria que até haver vacina com tratamento eficaz sabemos que viveremos com regras excecionais”, afirmou. Segundo a proposta de lei enviada pelo Governo aos parceiros sociais, a que a Lusa teve acesso, as empresas podem alterar os horários de entrada e saída dos trabalhadores organizando-os de forma desfasada, tendo apenas de consultar previamente os trabalhadores e representantes. Os trabalhadores têm de aceitar os horários impostos, a menos que invoquem “prejuízo sério”.

Mariana Vieira da Silva não respondeu hoje à questão sobre em que circunstâncias pode um trabalhador invocar “prejuízo serio” para recusar a alteração do horário. Os trabalhadores que podem não aceitar a alteração do horário são os que têm menores de 12 anos a seu cargo, grávidas, puérperas e lactantes, trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida, deficiência ou doença crónica, assim como trabalhadores menores. Esta semana, em declarações à Lusa, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, entendeu que o diploma deixa “campo aberto” para serem exercidas “pressões sobre os trabalhadores” que, acredita, terão pouca margem para recusar e invocar prejuízo sério. Carlos Silva alertou ainda para a fragilidade da consulta prévia prevista no documento nos casos em que não existem nas empresas estruturas sindicais e representativas dos trabalhadores e criticou que o Governo tenha pedido apenas um parecer aos parceiros sociais. Também a CGTP, pela secretária geral, Isabel Camarinha, lamentou que os parceiros não tenham sido consultados previamente e considerou o regime “gravoso para os trabalhadores”, desde logo porque dá “poder discricionário unilateral” às empresas, não havendo possibilidade de em cada local de trabalho os trabalhadores apresentarem outras propostas alternativas.