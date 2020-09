Portugal sobe ao quinto lugar do "ranking" da FIFA

A seleção portuguesa subiu, esta quinta-feira, ao quinto lugar do "ranking" de seleções da FIFA, de acordo com a última atualização.

Portugal soma agora 1653 pontos, depois das vitórias contra a Croácia e Suécia, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações. Os resultados positivos permitiram ultrapassar o Uruguai, que caiu para a sexta posição, e a Croácia, que caiu pra o oitavo posto.

Tirando a seleção nacional, o "top-5" manteve-se inalterado. A Bélgica lidera com 1773 pontos, seguida da França, com 1744 pontos, e do Brasil, com 1712 pontos. Inglaterra ocupa o quarto lugar, com 1664, mais 11 pontos do que Portugal.

A seleção espanhola também subiu uma posição no "ranking" e ocupa agora o sétimo posto, à frente da Croácia. Argentina, em nono, e Colômbia, em décimo, fecham o "top-10".

No "top-20", as seleção de Itália, Holanda e Alemanhã subiram uma posição cada. No sentido inverso, a Suíça caiu três posições, para o 15º posto, assim como a Suécia, que caiu um lugar para 18º.

Portugal volta a jogar em outubro, com um amigável contra a Espanha, Em alvalade, e dois jogos para a Liga das Nações, contra a França, fora de portas, e em casa, contra a Suécia.