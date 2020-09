Jorge Jesus diz que FC Porto é o favorito à conquista do título

Jorge Jesus, treinador do Benfica, diz que o FC Porto é o favorito à conquista do título, na medida em que é o campeão nacional. Ainda assim, em conferência de imprensa de antevisão à I jornada do campeonato, em Famalicão, o treinador admite a natural ambição de vencer o campeonato.

"Os favoritos são sempre os que ganham, nunca são os que não ganham. Quem é o campeão é o FC Porto. Como treinador do Benfica, respeito o título, mas quero conquistá-lo. Esse respeito nada tem a ver com ambição", começa por dizer.

O técnico, que regressou ao Benfica esta época, quer começar o campeonato com uma vitória em casa do Famalicão, uma equipa na qual reconhece qualidade.

"Queremos começar bem já na primeira jornada, com um adversário que foi a surpresa do último campeonato. Estamos preparados para mais um jogo difícil, mas estamos confiantes que temos qualidade para sair com os três pontos, que é o que nos interesse. Queremos abrir com chave de ouro", diz.

Jesus fala ainda na dificuldade que teve em preparar a equipa para o jogo contra o Famalicão, uma vez que a equipa de João Pedro Sousa não fez qualquer jogo amigável com transmissão televisiva.

"Temos uma desvantagem, porque o Famalicão viu o Benfica a jogar na pré-época e na Grécia, mas nós não vimos nenhum jogo deles. Não temos um conhecimento profundo, sabemos em função do treinador e dos jogadores. Vai ser um Famalicão taticamente com qualidade.

Depois de um jogo na Grécia, na terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões, Jesus admite que vai avaliar até à hora do jogo se terá de fazer alterações por motivos físicos, mas destaca as cinco substituições como um conforto adicional.

"Este é um dia que nos vai dando indicações do que podemos esperar dos jogadores, se algum está demasiado carregado fisicamente. Os jogadores vão sendo testado, e não é só à Covid-19. Amanhã vamos ter mais certezas, mas temos a vantagem de cinco substituições, que dá alguma segurança de podermos modificar", explica.

Futebol português será muito mais competitivo

Javi García no Boavista, Gaitán no Sporting de Braga e Ricardo Quaresma no Vitória de Guimarães são alguns dos exemplos de contratações sonantes de clubes que, na teoria, não são candidatos ao título. Jorge Jesus destaca estas contratações e acredita que o futebol português será muito mais competitivo esta época.

"Não há jogos fáceis. O campeonato português vai ter muito mais qualidade. Vemos jogadores, alguns que até já passaram por cá, a chegar e fico muito satisfeito com isso. Não são só os três grandes, mas estão todos a reforçar-se bem. Vai ser um campeonato mais competitivo, tenho a certeza", afirma.

O Famalicão-Benfica está agendado para sexta-feira, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.