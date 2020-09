​Filipovic: "Benfica precisa de tempo para reconstruir a equipa"

Zoran Filipovic, antigo jogador do Benfica, defende a equipa depois da derrota em Salónica o afastamento da Liga dos Campeões, que mancha o início de uma nova temporada do Benfica, cheia de expetativas, e com implicações desportivas, mas também políticas, já que como é sabido o clube terá eleições a Luís Filipe Vieira e o cerco aperta-se em redor do atual líder das águias.

Em Bola Branca, a defesa do presidente e do plantel é feita por Filipovic, antiga glória dos encarnados.

O ex-jogador entende a frustração dos adeptos, mas lembra que com o regresso de Jorge Jesus e as muitas contratações, como diz "de qualidade" concretizadas, é agora "preciso tempo" para que "fique mais forte do que no ano passado": "Há novos jogadores de qualidade. Para ter um jogo bem construído e impecável, é preciso dar tempo".

O sonho de chegar à Liga dos Campeões ficou pelo caminho e segundo Filipovic, influenciado pelas novas regras da UEFA, devido à pandemia, e que determinaram apenas um jogo numa eliminatória equilibrada e por isso "sem favoritos".

"O Benfica vai estar muito mais forte do que o ano passado, quando perdeu os títulos. O Benfica jogou muito mais forte do que o PAOK, mas no futebol pode acontecer, porque só há um jogo".

Deste confronto, o montenegrino sorriu com a coincidência de ter sido Zivkovic a sentenciar a partida, elogiando o gesto do sérvio para com o anterior clube, mas sublinhando que foi no Benfica que cresceu e que não aproveitou a oportunidade "por culpa dele".

Sem alimentar pressões, é hora de olhar para a Liga Europa com a ambição de sempre, "ir o mais longe e ganhar a final", desejando que "há terceira seja de vez para Jorge Jesus", que perdeu duas Ligas Europa, enquanto treinador das águias.



Apoio a Luís Filipe Vieira e arranque do campeonato

Zoran Filipovic já se manifestou apoiante nas próximas eleições do atual presidente, afirmando que percebe o descontentamento da massa adepta que "quer sempre vitórias", e a estes recorda que já esta temporada "deu muitos jogadores a Jorge Jesus, e aqueles que ele pediu", aliando a isso o trabalho passado do dirigente.

"O presidente fez muitas coisas boas no Benfica, em infraestruturas, na formação de grandes jogadores, de fazer bons negócios. Benfica pode perder muito, seria mau perdê-lo", apelou o antigo avançado do clube da Luz.

Contudo, e sabedor de que o futebol se rege pelos triunfos conquistados em campo, segue-se o começo do campeonato e com uma difícil deslocação a Famalicão.

Filipovic fala do opositor como "uma equipa forte" e de um Benfica que "terá que marcar primeiro" para afastar algum nervosismo". O ex-jogador considera que quem joga pelas águias terá que "saber jogar e dar o máximo sob pressão", e confiante vaticina um triunfo de Jorge Jesus na primeira jornada.