Covid-19. Benfica suspende basquetebol após casos positivos

O basquetebol do Benfica, em masculinos e femininos, está suspenso, depois de terem sido identificados casos positivos de covid-19, informou o clube, sem adiantar números e nomes dos elementos das equipas que estão infetados.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que a atividade das equipas seniores de basquetebol está suspensa desde o passado dia 10 de setembro e assim continuará até indicação articulada com as autoridades de saúde locais e com o departamento médico do clube, após terem sido registados casos de covid-19”, informou o clube, em nota publicada no sítio oficial na Internet.

O Benfica explica que, devido a suspeitas de infeção, suspendeu já na última semana, em 10 de setembro, a atividade das equipas seniores, “acionando o plano de contingência para avaliação e controlo de infeção por covid-19”.

Na mesma nota, o clube indica que “todos os casos estão identificados” e a ser “monitorizados”, sem critérios de gravidade clínica, mas que face à situação a edição deste ano do Torneio Internacional de basquetebol masculino foi cancelado.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.878 pessoas dos 65.626 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.