Benfica. Jesus diz que saída da Champions não muda abordagem no mercado

Jorge Jesus, treinador do Benfica, garante que a eliminação da Liga dos Campeões, na terceira pré-eliminatória, não muda em nada as intenções do clube no mercado de transferências.

Apesar do impacto financeiro da entrada na fase de grupos da prova, o técnico diz que não pediu novos jogadores e que apenas está nos planos a contratação de mais um defesa-central.

"Não estamos a pedir novos jogadores. Já antes do jogo do PAOK, a estrutura do futebol já tinha determinado que não iria entrar mais nenhum jogador, mesmo que tivessemos passado. Tirando um central, não mudou nada, zero.

No entanto, Jesus admite que pediu a contratação de dois avançados e, até à data, o Benfica apenas contratou Darwin Nuñez, naquela que foi transferência mais cara do futebol português.

"Disse que temos de ter um avançado que saiba atacar última linha, que sabe ganhar espaço. O Vinícius e o Seferovic não têm essas características. Não são jogadores que saibam puxar o jogo. Isso é uma característica que com o Darwin acho que vamos ter. Quando começámos a tentar equilibrar o plantel, a solução passava sempre por dois avançados e só contratámos um até agora. Dos três que tenho, tenho de arranjar forma de puxar essa característica, que para mim é muito importante", disse, em conferência de imprensa.

Equipa vai crescer muito

Jorge Jesus admite que a derrota contra o PAOK deixou marca nos jogadores, uma vez que a confiança vem com as vitórias. O técnico das águias diz que a equipa vai jogar muito melhor à medida que a temporada for avançando.

"As vitórias são o alimento de todos os problemas. Se ganhas, nada está errado, os jogadores recuperam melhor e a mente está mais confiante. Estamos a dar os primeiros passos e vamos crescer muito. Não correu como ambicionámos, mas temos muitos objetivos para conquistar", afirma.