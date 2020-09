Ana Rocha de Sousa. "Quando se aborda um caso destes, há uma responsabilidade grande"

A realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa esteve esta quarta-feira no programa da Renascença "As Três da Manhã", para falar do seu novo filme, "Listen", distinguido na semana passada com o Leão do Futuro e o prémio do júri do Festival de Cinema de Veneza.

"Acho que ninguém faz [filmes] para ser premiado, mas quando acontece é um abraço, uma coisa única e incrível", diz. "Percebemos imediatamente que as pessoas naquela sala abraçaram o filme."

A ideia para "Listen", filme sobre um casal que tem de dar os três filhos para adoção no Reino Unido, partiu de "um caso específico", que inspirou uma "investigação" da realizadora que a levou a descobrir "uma avalanche de casos de adoções forçadas".

"Quando se aborda um caso destes há uma responsabilidade grande", reconhece Ana Rocha de Sousa. Veja a entrevista.