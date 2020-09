Ana Rocha de Sousa. "Quando se aborda um caso destes, há uma responsabilidade grande"

A realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa esteve esta quarta-feira no programa da Renascença "As Três da Manhã", para falar do seu novo filme, "Listen", distinguido na semana passada com o Leão do Futuro e o prémio do júri do Festival de Cinema de Veneza.

"Acho que ninguém faz [filmes] para ser premiado, mas quando acontece é um abraço, uma coisa única e incrível", diz. "Percebemos imediatamente que as pessoas naquela sala abraçaram o filme."