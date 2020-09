Covid-19. Diretor clínico do Sporting também está infetado

O diretor clínico do Sporting, João Pedro Araújo, testou positivo à Covid-19. É o terceiro caso confirmado no clube, esta quarta-feira, depois de Rúben Amorim e de um jogador.

Segundo informação avançada pelo jornal "Record" e confirmada pela Renascença, João Pedro Araújo está assintomático e já cumpre o período de isolamento obrigatório.

São agora dois os elementos do "staff" técnico do Sporting que estão infetados com o novo coronavírus. Além do treinador e do diretor clínico, o Sporting tem oito casos de Covid-19 entre os jogadores.