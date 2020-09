Famalicão em silêncio sobre Toni Martínez

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, recusou comentar, esta quarta-feira, a transferência de Toni Martínez para o FC Porto.

"Não tenho nenhuma declaração a fazer sobre esse assunto", afirmou, à margem da apresentação de um novo patrocinador do clube minhoto.

No final de agosto, o responsável máximo pelo futebol do Famalicão tinha admitido a saída do espanhol: "É uma questão de marcado puro e duro. Se pode acontecer? Pode. Como pode acontecer com outros jogadores, porque têm muita qualidade e há procura no mercado desses jogadores".

Toni Martínez, 23 anos, fez 14 golos, em 39 jogos, na época passada. O ponta de lança formado no Valência, que já teve contrato com o West Ham, tem ligação com o Famalicão até 2022.