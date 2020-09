Rui Rio propõe mudar TC e Supremo Tribunal Administrativo para Coimbra

Em conferência de imprensa, Rui Rio disse que “o excesso de centralização é um dos fatores do menor desenvolvimento do país em comparação com outros [Estados]”.

O presidente do PSD defendeu esta quarta-feira a deslocalização do Tribunal Constitucional (TC) e do Supremo Tribunal Administrativo (STA) para Coimbra, para contrariar a "extrema centralização" de Portugal, onde “os centros de decisão estão praticamente todos em Lisboa e os serviços concentrados em Lisboa”.

Na abertura do Congresso, o presidente do PSD defe(...)

Para Rui Rio, a cidade de Coimbra reúne "condições ímpares para acolher a sede do Tribunal Constitucional e do Supremo Tribunal Administrativo", pela sua "centralidade geográfica e pela sua indelével característica de 'Cidade Universitária" e representantividade, no plano nacional e internacional, no ensino do Direito, dispondo hoje, inclusivamente, de um centro inigualável e especificamente vocacionado ao estudo da jurisprudência – a Casa da Jurisprudência da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra".

Esta proposta de descentralização de algumas estruturas judiciais surge em linha com uma convicção antiga e reafirmada na sessão de encerramento do 37.º Congresso Nacional, em 2018, e mais recentemente no Congresso de fevereiro passado, é indicado numa nota no site do PSD.