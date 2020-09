Presidenciais 2021. Sondagem coloca Ana Gomes à frente de Ventura

A mais recente sondagem das eleições presidenciais da Intercampus, feita para o “Jornal de Negócios” e “Correio da Manhã”, atribui a Ana Gomes 14% dos votos, uma subida em relação aos 8,7% que registava em agosto, antes de anunciar que avançaria.

As intenções de voto no atual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, caem de 67,7% para 60,3%.



Mais à direita, André Ventura surge na terceira posição, perdendo terreno para Ana Gomes: está agora a 4,6 pontos da socialista. O líder do Chega, que prometeu demitir-se caso ficasse atrás de Ana Gomes, passou de 10,1% dos votos no mês passado para 9,4% agora.

À esquerda, Marisa Matias regista uma subida: de 4,2% para 6,2%.

O trabalho de campo da sondagem da Intercampus foi realizado antes do anúncio da candidatura do comunista João Ferreira, eplo que o nome de Jerónimo de Sousa surgia como escolha possível. O líder do PCP obteria, de acordo com o estudo, 2,9% dos votos, mais 0,4 pontos percentuais do que em agosto.

Tiago Mayan Gonçalves, candidato da Iniciativa Liberal, surge com apenas 0,5% das intenções de voto.