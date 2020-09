Universitários de Braga ajudam crianças a estudar

“Apoiar e acompanhar o trabalho escolar dos alunos do 1º ao 3º ciclo do Ensino Básico” é o objetivo do projeto de voluntariado universitário "UMSumário".

A iniciativa, lançada pela Académica da Universidade do Minho, vai já na II edição e pretende promover o sucesso escolar de vários alunos neste início de ano letivo, limitado pela situação atual de pandemia.

“O objetivo das tutorias passa por facultar um acompanhamento individualizado e de proximidade, de forma a favorecer a autoestima e a confiança dos alunos, através do gosto pelo estudo e pela valorização pessoal”, explica a associação académica.

A I edição do projeto decorreu durante o terceiro período do último ano letivo e teve “uma adesão muito forte, contando com uma centena de participantes”.

Sem qualquer custo associado ao projeto, é da responsabilidade da AAUMinho a sinalização das crianças e jovens envolvidos na intervenção, bem como a gestão de todo o processo, atuando como intermediária entre as famílias e os voluntários.

De acordo com Rui Oliveira da AAUMINHO, o caráter digital e a eficiência do “UMSumário” permitiram “alcançar alunos residentes em sete distritos e provenientes de diferentes ambientes culturais e socioecónomicos, com destaque para a participação de crianças e jovens migrantes da Síria e do Iraque”, realçando que “esta situação em especial traduz o impacto significativo do projeto”.

“O trabalho desenvolve-se através da dinamização de sessões de apoio ao estudo, onde os estudantes são desafiados a contribuir ativamente para o desenvolvimento pessoal e social dos mais novos, a partir do recurso de plataformas digitais”, concluiu Rui Oliveira.

Os encarregados de educação também demonstraram a sua satisfação relativamente ao “UMSumário”, salientando a referência e o exemplo dos voluntários para os participantes e a autonomia que os alunos começaram a desenvolver.