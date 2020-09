Sintra. Bebé de 21 dias deixado em cesta no Cacém

Um bebé de 21 dias foi, esta terça-feira, encontrado junto do Centro Social Baptista do Cacém, dentro de uma cesta.

De acordo com o DN, os Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém receberam uma chamada via 112, pelas 22h30, sobre uma ocorrência no Centro Social Baptista. Ao chegarem, encontraram um menino com menos de um mês, numa cesta, apenas com uma carta, onde se justificava o motivo do abandono - dificuldades financeiras.

"Quando chegámos, a criança estava numa cesta devidamente agasalhada, com a temperatura corporal ainda normal, por isso, pensamos que tivesse sido largada há poucos minutos", explicou ao DN o comandante da corporação, Francisco Rosado.

De acordo com aquele responsável, na mesma cesta encontrava-se uma carta “toda escrita com letras maiúsculas e com poucos erros ortográficos. O manuscrito estava na primeira pessoa, como se fosse a criança a dar o recado”.

"Eu quero que me adotem, porque os meus pais têm dificuldades financeiras. Nasci a 26 de agosto e quero amor e carinho", contou Francisco Rosado ao DN.

Depois de avaliado pelos bombeiros, o bebé foi transportado para o Hospital Fernando da Fonseca, mais conhecido como Amadora-Sintra.

O caso foi encaminhado para o Tribunal de Menores, que irá decidir o futuro do recém-nascido.

O abandono do bebé vai também ser investigado.