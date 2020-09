Segurança Social garante funcionários para lar ilegal de Gondomar com surto de Covid-19

O autarca considerou a situação “estabilizada” e garantiu que “a autarquia tem estado a par do estado de saúde dos idosos”, apontando saber que estes se têm mantido “estáveis” e “sem qualquer agravamento”.

“Esta manhã a SS garantiu à câmara de Gondomar que iria assumir no imediato a contratação de pessoal para cuidar dos idosos e temos conhecimento de outros esforços. Mas é muito difícil porque não existem pessoas disponíveis. O lar também já conseguiu resolver a situação das refeições e do serviço de lavandaria, contratando fora”, descreveu Marco Martins.

De acordo com a câmara, os idosos mantêm-se na habitação, estando isolados e separados por “utentes infetados” e “utentes não infetados”, uma vez que foi considerado pela delegação de saúde de Gondomar que “o regresso às famílias poderia gerar maiores riscos de contágio”.

Marco Martins também avançou que a de delegação de saúde “já contactou e está a acompanhar os funcionários do lar, tendo criado condições para que cumpram isolamento profilático”.

Vinte e um utentes e oito funcionários do lar Paródias e Ternuras, em Gondomar, testaram positivo à Covid-19 depois de na sexta-feira à noite ter sido detetado o surto, havendo mais nove utentes que testaram negativo.

Um idoso de 90 anos, que fazia hemodiálise e que faleceu na semana passada, terá estado na origem do surto de Covid-19.

Na terça-feira Marco Martins informou ter reunido durante a tarde com "o Serviço Municipal de Proteção Civil, direção do lar, Segurança Social e com a delegação de saúde de Gondomar para definir estratégias e procedimentos".