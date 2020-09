Portugal tem 290 surtos ativos de Covid-19, maioria na região Norte

Veja também:

Portugal tem 290 surtos ativos de Covid-19, a maioria na região Norte, com o índice médio de contágio a fixar-se em 1,15 na semana passada, indicou a ministra da Saúde, Marta Temido, esta quarta-feira.

A titular da pasta da saúde falava na habitual conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde, em Lisboa, para balanço da situação epidemiológica da covid-19 no país.

Dos 290 surtos de infeção ativos, 146 situam-se na região Norte, 95 em Lisboa e Vale do Tejo, 20 no Centro, 17 na Região Autónoma dos Açores e 11 no Alentejo.

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, citadas pela ministra, o indicador médio do valor Rt (índice de transmissão) situava-se, entre 07 e 11 de setembro, em 1,15, traduzindo-se em 623 novos casos de infeção por dia.