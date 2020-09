Migrantes que desembarcaram no Algarve aguardam resultados de testes à Covid-19

Foram também feitas, revelou, “as primeiras diligências” por parte do SEF e “recolhido todo o material que traziam, alguns telemóveis”, assim como “as fotografias de cada um deles”, tendo depois sido “dado jantar e todo o apoio médico pela Cruz Vermelha”.

“E pernoitaram aí”, acrescentou a fonte do SEF, numa referência à base da Proteção Civil em Quarteira, local onde permanecerão até, pelo menos, serem conhecidos os resultados dos testes à Covid-19.

“Se os testes forem negativos, podem ser feitas as diligências normalmente, com a proteção de luvas, máscara ou viseira. Se houver resultados positivos, as autoridades sanitárias com certeza vão ter que intervir e reorganizar a logística”, referiu.

A fonte do SEF disse também que os migrantes estão “indocumentados” e “dizem ser marroquinos” de nacionalidade, estando entre eles “um menor de 15 anos” e “três mulheres, uma delas grávida de cinco meses”.

Questionada sobre se o menor estava acompanhado de familiares ou viajavam sem acompanhamento, a mesma fonte disse apenas que houve um dos elementos que viajava no grupo que “disse ser o tio”, mas essas informações ainda não puderam ser confirmadas.