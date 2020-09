Mais de 100 personalidades portuguesas defendem acesso universal a vacina

Os 117 subscritores e apoiantes da campanha, explicou, defendem "o direito ao acesso para todas as pessoas que se queiram vacinar", contra a ideia de que só "quem tem dinheiro é que tem acesso".

Lançada em Portugal pela Academia de Líderes Ubuntu, um projeto do Instituto Padre António Vieira, a campanha associa-se à iniciativa "Declare covid-19 vaccine a global common good" (Declarar a vacina Covid-19 um bem comum global), do Prémio Nobel da Paz Mohammad Yunus, e junta 117 personalidades portuguesas de variados setores sociais e políticos.

Mais de cem personalidades portuguesas subscreveram a campanha "Vacina para todos" , que defende "o acesso universal, justo, simultâneo e equitativo" a uma futura vacina contra a Covid-19, apoiando-se no "princípio ético de uma só família humana".

Reconhecendo que "a vacina para todos poderia ser quase como uma utopia", Ana Jorge sublinha que isso deve ser um objetivo. "Todas as pessoas têm direito à vacina, porque é a única forma de podermos combater eficazmente a pandemia. Se não tivermos esse objetivo, não vamos conseguir aproximar-nos", frisa.

A "chamada de atenção" coletiva assenta na premissa de que "a vacina deve ser para ricos e pobres, para países com capacidades financeiras e para países com menos capacidades económicas", disse Ana Jorge, recordando que existem Estados sem acesso garantido aos cuidados de saúde e sem vacinas gratuitas.

Ana Jorge acredita que movimentos como este podem minimizar o risco da mercantilização da vacina e apela para a "responsabilidade social" das farmacêuticas, que "devem ser ressarcidas do seu investimento", mas não como "uma oportunidade de grandes lucros".

"Obviamente que há critérios de vacinação para definir as prioridades e as prioridades estão bem definidas e são consensuais entre toda a gente", frisa a médica, concordando com a Organização Mundial da Saúde na prioridade aos mais velhos, aos profissionais de saúde e aos doentes crónicos.

A pandemia da Covid-19 afetou todo o mundo e todas as sociedades, mas, sublinha a porta-voz, "obviamente" que distinguiu as pessoas no que respeita ao acesso aos meios de prevenção e proteção.

Exemplo disso, diz, foram os surtos na zona da Grande Lisboa, que se explicam pelas condições de vida na periferia da capital, onde há "mais bolsas de pobreza", mais "problemas de habitação, mais pessoas na mesma casa, mais concentração", uma maior utilização dos transportes públicos e menos literacia em saúde e acesso à informação.