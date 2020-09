Madeira com três novos casos nas últimas 24 horas

Veja também:

A Madeira registou três novos infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 193 o total de casos desde 16 de março, revelou esta quarta-feira o Instituto de Administração das Saúde (IASAÚDE).

"Até ao dia 14 de setembro, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.653 notificações de casos suspeitos da Covid-19, dos quais 1.460 não se confirmam", revela o Instituto, acrescentando que "hoje há três novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 193 casos confirmados da Covid-19".

Segundo o Instituto, "trata-se de três casos importados, identificados na operação de rastreio do aeroporto da Madeira, dois com proveniência do Reino Unido e um de Lisboa Vale do Tejo", havendo, contudo, dois novos casos recuperados.

"A região contabiliza agora 140 casos recuperados da Covid-19, pelo que são hoje 53 os casos ativos, dos quais 41 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 12 são casos de transmissão local", diz o boletim epidemiológico.

Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 25 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 27 em alojamento próprio e um doente está hospitalizado na unidade polivalente dedicada à Covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

À data, 16.942 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação MadeiraSafe, 7.804 destas pessoas estão em vigilância ativa.

Até ao fim de terça-feira, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, foram processadas 99.568 amostras para teste de PCR.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 57.697 colheitas para teste à Covid-19 realizadas até às 17h30 horas desta quarta-feira.