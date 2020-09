Lar de Fonte Serrã. Substituição de equipa que ficou em isolamento "não correu bem"

No lar de Fonte Serrã, a Segurança Social colocou 12 novos funcionários e um diretor técnico, depois do surto de Covid-19, que teve início no local há cerca de três semanas, ter obrigado todos os trabalhadores do lar a ficarem em quarentena ou em isolamento profilático.

No entanto, a experiência de substituir a equipa não correu dentro do esperado, de acordo com o presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de idosos, João Ferreira de Almeida, que explica que tratar de idosos “não é tarefa fácil”.

“Tratar de idosos, desde a higiene, a medicação, a alimentação, a mobilização dos idosos e o posicionamento na cama, dos que estão acamados, não é fácil. Um dos problemas que aconteceu no lar de Fonte Serrã, tanto quanto sei, foi exatamente a falta de preparação das pessoas que foram chamadas para substituir as empregadas que ficaram em casa de quarentena”, explica o presidente à Renascença.