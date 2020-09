Irmãos que não frequentaram aulas de Cidadania transitam de ano provisoriamente

Os dois irmãos de Vila Nova de Famalicão, de 12 e 14 anos, podem ser admitidos no 7º e 9º anos de escolaridade, já que “as decisões dos conselhos de turma, que retêm os alunos em causa estão suspensas”. É o que se pode ler no comunicado que a Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Norte enviou ao à direção do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco e remetido aos pais.

De recordar que a transição de ano foi colocada em causa devido ao facto de estes dois alunos não terem assistido às aulas da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, assim como terem rejeitado todos os planos de recuperação propostos pela escola.