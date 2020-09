Governo “recruta” dentro. Todos os novos secretários de Estado já estiveram em gabinetes ministeriais

Há cinco novos nomes no Executivo de António Costa e António Lacerda Sales passou a ocupar o lugar que antes pertencia a Jamila Madeira, mas é pouco provável que algum dos novos secretários de Estado se sintam deslocados (no Parlamento ou na vida política). De acordo com os seus currículos e registos do Diário da República, todos antes já ocuparam lugares em gabinetes ministeriais.

Teresa Estêvão Pedro, nova secretária de Estado das Pescas, é advogada desde 1995 e foi representante de Portugal no Conselho de Administração da Agência Europeia de Controle das Pescas (2010-2012).

De 1996 a 2002, exerceu funções de adjunta e chefe de gabinete do Secretário de Estado das Pescas; entre 2005 e 2008, foi adjunta do Secretário de Estado da Administração Interna e da Proteção Civil; e foi também adjunta e chefe de gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas durante o ano de 2009.

Inês Pacheco Ramires Ferreira, muito em breve Secretária de Estado da Educação, foi chefe de gabinete de Tiago Brandão Rodrigues na anterior legislatura. Em outubro do ano passado, o ministro concedeu um louvor à agora nova governante, no qual elogiou “a competência, capacidade de trabalho e lealdade que demonstrou no exercício das funções que lhe foram confiadas”.

Diogo Luís Batalha Soeiro Serras Lopes, secretário de Estado que irá ocupar o lugar deixado vago também por Lacerda Sales, também não é um novato dentro do Executivo. Na anterior legislatura, foi adjunto no Gabinete da Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro, Mariana Vieira da Silva.

Em abril de 2019, foi nomeado pelo Governo para o cargo de vice-presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., “para completar o mandato em curso do atual conselho diretivo, atendendo à renúncia da anterior vice-presidente”.

Hugo Santos Mendes, Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, era até esta semana chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos. E entre 2015 e 2019 foi adjunto do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e em 2019 adjunto do Ministro das Infraestruturas e da Habitação.

Marina Sola Gonçalves, a nova Secretária de Estado da Habitação, desempenhou funções de Chefe do Gabinete, primeiro no gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e depois no gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, entre março de 2018 e outubro de 2019.

Desde 26 de outubro do ano passado, é deputada pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo; é também vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, onde acompanha as áreas da habitação, do trabalho e da segurança social.