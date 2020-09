Football Leaks. João Medeiros afirma que MP usou email roubado no processo EDP

O advogado João Medeiros, assistente no processo ‘Football Leaks’, revelou esta quarta-feira, na terceira sessão do julgamento, que o Ministério Público (MP) utilizou um email no âmbito do processo EDP que foi roubado à sociedade PLMJ.

Segundo o advogado, que tem estado a ser ouvido pelo coletivo de juízes durante esta tarde no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o dito email surgiu citado numa nota de rodapé de uma resposta do MP a uma contestação apresentada por João Medeiros no processo das rendas excessivas da EDP.

Em causa está uma comunicação entre João Medeiros - que representa o presidente da EDP, António Mexia, e o presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto - e o também advogado Ricardo Sá Fernandes, representante de Manuel Pinho.

O processo das rendas excessivas da EDP está há cerca de oito anos a ser investigado pelo DCIAP.