Football Leaks. Intrusão no escritório PLMJ partiu de email falso das Finanças

A intrusão nos sistemas informáticos do escritório de advogados PLMJ surgiu através de um email falso das Finanças, revelou esta quarta-feira o presidente do conselho de administração da sociedade, Pais Antunes, na terceira sessão do julgamento do processo Football Leaks.

Em resposta a uma questão do coletivo de juízes, Luís Pais Antunes explicou que uma das advogadas da sociedade recebeu um email das Finanças e, por precaução, remeteu-o para o técnico informático de serviço naquele dia e este acabou por abrir o email, concedendo inadvertidamente acesso aos sistemas informáticos, onde estavam guardadas as autorizações e documentos.

“No prazo de 48 horas percebeu-se qual era a porta. Grande parte das autorizações estava concentrada no mesmo servidor. Soube-se mais tarde que o ‘guarda noturno’ [técnico informático] não teve a perceção do erro”, explicou o líder do escritório de advogados alegadamente alvo de intrusão por Rui Pinto, criador da plataforma Football Leaks.