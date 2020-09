O incêndio que deflagrou no domingo em Proença-a-Nova e que alastrou aos concelhos de Oleiros e Castelo Branco foi dado esta quarta-feira como dominado, segundo a Proteção Civil.

O incêndio foi dado como dominado por volta das 9h00, afirmou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

No terreno, mantinham-se, às 9h30, 920 operacionais, apoiados por 304 veículos e dois meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil.

O incêndio começou no domingo em Proença-a-Nova e estendeu-se aos concelhos vizinhos de Castelo Branco e Oleiros.

Na terça-feira, a Proteção Civil afirmou que o incêndio estava com cerca de 90% do perímetro dominado, que conta com mais de 60 quilómetros de extensão.

Só no concelho de Oleiros, a Câmara Municipal estima que terão ardido cerca de 20 mil hectares de floresta.

[notícia atualizada às 10h06]