Cuidadores informais foram esquecidos durante a pandemia, queixa-se associação

Os cuidadores têm sido esquecidos em Portugal durante a pandemia.

A denúncia foi deixada esta tarde, na Renascença, por Maria dos Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional dos Cuidadores Informais (ANCI).

Desde 1 de Julho – quando foi estendido a todo o país o processo de reconhecimento de cuidadores informais – só 74 pessoas foram reconhecidas como tal, de um universo de pouco mais de 1300 que o solicitaram. Uma mera gota num oceano que a ANCI calcula ser de mais de 800 mil pessoas.

Maria dos Anjos Catapirra culpa o processo, que considera demasiado burocrático.

“O que se está a passar é que o processo é extramente burocrático, não está a chegar à maioria das pessoas que cuidam, à camada idosa, principalmente, que não tem acesso a meios de comunicação como a internet. Todo o processo de candidatura está a passar muito pela internet, na Segurança Social Direta, porque a própria Segurança Social só faz atendimentos por marcação”, explica.

“O processo reconhecimento passa por o consentimento do próprio cuidador, e quando estamos a falar de camadas idosas e de muitas pessoas com demência, ninguém tratou do maior acompanhado e esse é um processo que tem de ser tratado pelo Ministério Público e leva alguns meses”, diz ainda.

Esta quarta-feira os cuidadores informais receberam um apoio de peso. O Papa Francisco referiu o papel fundamental dos cuidadores, lembrando que muitas vezes não recebam o reconhecimento e a remuneração que merecem.