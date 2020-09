Covid-19. Ministra diz que há 35 surtos ativos nos lares

Veja também:

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social adiantou, esta quarta-feira, que há 35 surtos ativos de Covid-19 em lares.

Ana Mendes Godinho e a ministra da Saúde, Marta Temido, estão a ser ouvidas em conjunto, no Parlamento, para onde foram chamadas por iniciativas do CDS, PSD e PAN, que quiseram saber o que se passou no caso do lar de Reguengos Monsaraz. O surto neste lar provocou a morte de 18 pessoas.

“Temos 2.527 lares que tem 99.500 pessoas, 60% tem mais de 80 anos e, neste momento, temos 35 surtos ativos em todos os lares em Portugal”, afirmou Ana Mendes Godinho, quando questionada sobre o que está a ser feito para prevenir surtos em lares.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse ainda que, desde março, houve “claramente a preocupação de criar uma task force para acompanhar a situação e para a implementação de programas integrados de prevenção”.

“Isto foi feito a nível dos dois ministérios e também com sector social”, disse Ana Mendes Godinho.

As Comissões de Saúde e de Trabalho e Segurança Social recebem, esta quarta-feira, em audição conjunta, a ministra da Saúde, Marta Temido, e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, sobre “os vários surtos que se têm vindo a registar em vários lares (IPSS ou outros), cujo caso mais grave ocorreu na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva” (requerimento do CDS-PP), sobre “a atuação dos respetivos Ministérios no que respeita aos estabelecimentos destinados aos cidadãos mais idosos” (requerimento do PSD) e para “esclarecer as situações ocorridas em lares de idosos e no SNS, nomeadamente a «situação no lar de idosos em Reguengos de Monsaraz” (requerimento do PAN).