Covid-19. Mais de 1.300 lares de idosos já receberam a visita de equipas multidisciplinares

Mais de 1.300 lares de idosos já receberam a visita de equipas multidisciplinares, mas a sua distribuição tem sido “bastante assimétrica”, disse esta quarta-feira a ministra da Saúde no Parlamento.

Marta Temido disse que já foram realizadas visitas a metade das 2.628 instituições que estão recenseadas na base de dados para visitas, num total de 1.323 instituições, adiantando que a distribuição dessas visitas foi “bastante assimétrica”, explicando que nas estruturas do Alentejo e do Algarve há “uma situação completa” e nas regiões Norte e Centro foram realizadas “pouco mais de 30% de visitas”.

A questão das visitas destas equipas, que têm como missão acompanhar regularmente os planos de contingência nos lares e a sua aplicação, foi levantada pelo deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro durante uma audição das ministras da Segurança Social e da Saúde sobre os surtos de covid-19 nos lares, a pedido do CDS-PP, do PSD e do PAN - Pessoas-Animais-Natureza.

Dirigindo-se às ministras da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e da Saúde, Marta Temido, José Soeiro questionou se “as equipas multidisciplinares da Saúde, Segurança social Proteção Civil, que estão no terreno, estão a visitar todos os lares”, incluindo os ilegais e os clandestinos”.