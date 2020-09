Covid-19. Famalicão reativa Centro de Diagnóstico Móvel

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em parceria com o laboratório UNILABS, vai reativar o Centro de Diagnóstico Móvel para a Covid 19, já a partir desta quarta-feira, 16 de setembro, a partir das 14h00, no parque de estacionamento do Parque da Devesa.

De acordo com o presidente da autarquia, Paulo Cunha, com esta parceria estão “a aumentar a capacidade de testagem no concelho e a permitir, desta forma, um maior controlo da pandemia por parte das entidades de saúde”.

O centro de rastreio vai funcionar novamente no formato drive-thru, que permite a realização do exame sem que as pessoas tenham que sair das suas viaturas.

Os testes serão realizados de forma gratuita aos cidadãos que tenham prescrição médica pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). Quem não possuir esta prescrição pode requerer o exame, assumindo os custos inerentes à sua realização. Em qualquer das situações, os cidadãos deverão fazer a sua marcação obrigatória, através do contacto 220 125 001.

Para já, o Centro de Rastreio Móvel funcionará entre as 14h00 e as 18h00, de segunda a sexta-feira, com capacidade para a realização de 40 testes diários. O eventual alargamento do horário e da capacidade de testagem estará dependente da evolução da situação epidemiológica que se verificar no concelho e na região.

O equipamento vai ocupar o parque de estacionamento do Parque da Devesa, situado junto ao CITEVE, mas “não implicará alterações ao trânsito nas imediações, assim como não condicionará a utilização do Parque da Devesa por parte dos cidadãos”, refere a autarquia em comunicado.