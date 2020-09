Pelo menos 67 jovens da Bélgica infetados após duas semanas de férias em Albufeira

Veja também:

Pelo menos 67 jovens belgas, com entre 18 e 20 anos de idade, estão infetados com Covid-19 após terem regressado de férias em Albufeira no início do mês, estando a cumprir isolamento domiciliário na Bélgica, anunciaram as autoridades esta quarta-feira.

A notícia foi dada pelo governador da província da Flandres Ocidental, Carl Decaluwé, que citado pela imprensa belga refere que os jovens foram infetados em férias no Algarve entre os dias 02 e 12 de setembro.

Cerca de metade destes 67 jovens infetados – que têm entre 18 e 20 anos e estão em isolamento domiciliário – participaram numa estadia organizada pelo operador turístico belga Summer Bash, especializado em viagens para jovens de 16-24 anos, enquanto os restantes alugaram uma casa privada para as férias.

De acordo com Carl Decaluwé, “o número de jovens infetados deverá aumentar”, já que as autoridades belgas ainda não conseguiram rastrear todos os contactos dos que testaram positivo para a Covid-19.