Covid-19. Madrid anuncia medidas "mais drásticas" com confinamento seletivo

Veja também:

A região de Madrid vai tomar medidas "mais drásticas" para travar o avanço da Covid-19, como o “confinamento seletivo" em áreas da cidade com uma maior incidência da pandemia, anunciaram as autoridades regionais esta quarta-feira.

As medidas, que incluem restrições à mobilidade, irão muito provavelmente afetar os bairros do sul da cidade com forte presença da classe trabalhadora, onde as taxas de contágio do vírus têm vindo a aumentar de forma constante desde agosto, disse hoje o conselheiro-adjunto da Saúde regional, Antonio Zapatero, numa conferência de imprensa.

O responsável explicou que, embora a situação na região de Madrid seja de crescimento sustentado do nível de infeções, é necessário antecipar e considerar "todo o tipo de medidas".

No próximo fim de semana, as medidas serão detalhadas, pretendendo-se baixar a curva do número de pessoas infetadas, porque existe um "relaxamento" do comportamento dos cidadãos que "não se pode permitir".

Zapatero esclareceu que "tecnicamente" não se deve falar de confinamento, mas salientou que, dada a situação epidemiológica na região, as autoridades devem "dar um passo em frente na linha do confinamento seletivo nas áreas de maior incidência".