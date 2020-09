Combate global à pandemia está em “fase aguda”. ONU apela ao “maior esforço de sempre"

No novo relatório, as Nações Unidas defendem a colaboração global liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e promove a Aceleradora de Acesso às Ferramentas Covid-19 (ACT, na sigla em inglês).

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje, numa conferência de imprensa virtual, que a organização quer “trabalhar com todos os países, em todas as áreas”, lamentando que a semana de alto nível da Assembleia-geral das Nações Unidas, que começa na próxima segunda-feira, possa vir a ser marcada pelo registo de um milhão de mortes por Covid-19.

No relatório, a ONU destaca também que, mais do que uma crise sanitária, a doença Covid-19 provocou crises socioeconómicas, humanitárias, de segurança e de direitos humanos.

Segundo a ONU, o Plano de Resposta Humanitária Global requer 10,3 mil milhões de dólares (8,7 mil milhões de euros) mas tinha angariado menos de 25% do valor até 03 de setembro, com cerca de 2,5 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros).

O Quadro de Resposta Socioeconómica proposto pela ONU necessita de mil milhões de dólares (845 milhões de euros) e só contava com 6% do valor em 03 de setembro: cerca de 49 milhões de euros.

No entanto, mais de 80% do valor total necessário foi angariado para o Plano de Preparação Estratégica e Resposta à Covid-19. De um total necessário de 1,47 mil milhões de euros, já foram recebidos mais de 1,2 mil milhões.

A ONU propõe ações especialmente direcionadas para cada um dos grupos populacionais mais vulneráveis, onde se encontram migrantes, mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiências.

Para o futuro, “orientada pela Agenda de Desenvolvimento Sustentável, a ONU vislumbra um processo de recuperação (…) abordando a crise climática, as desigualdades, a exclusão, as lacunas nos sistemas de proteção social e as muitas outras fragilidades e injustiças que foram expostas”, lê-se no relatório.

O secretário-geral da ONU voltou a reiterar a importância de um cessar-fogo em todo o mundo, que foi pedido pela primeira vez em março, e que já teve adesão de 180 Estados membros da ONU, mais de 20 grupos armados e mais de 800 organizações civis.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.