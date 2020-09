Toni Martínez disponível para enfrentar o Benfica, confirma João Pedro Sousa

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, confirma que Toni Martínez poderá ser opção no jogo contra o Benfica, na sexta-feira, apesar da iminente transferência para o FC Porto.

"É um excelente profissional e trabalhou sempre. É o Toni que nós conhecemos. Se optar por ele, está pronto. É um jogador muito importante, quer no contexto competitivo, como no balneário, é uma vo importante. Está pronto para dar o seu máximo pelo Famalicão. Está focado no nosso presente. Conto com o Toni Martínez para jogar", disse, em conferência de imprensa.

O treinador diz que sabe que vai perder o avançado espanhol "mais cedo ou mais tarde", fruto da sua qualidade, mas espera que não seja no imediato.

"Mais cedo ou mais tarde, vamos perder o Toni. Espero que não seja tão cedo. Tem capacidade para jogar em qualquer clube em Portugal. Se não for nesta época, será na próxima", termina.

Também esta quarta-feira, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, recusou comentar a possível saída do espanhol: "Não tenho nenhuma declaração a fazer sobre esse assunto".

Toni Martínez, 23 anos, fez 14 golos, em 39 jogos, na época passada. O ponta de lança formado no Valência, que já teve contrato com o West Ham, tem ligação com o Famalicão até 2022.

O jogador já terá tudo acordado com o FC Porto, mas o negócio com o Famalicão estará preso por detalhes financeiros. A imprensa nacional dá conta que o avançado já fez exames médicos e tudo está a postos para ser apresentado como reforço dos dragões.