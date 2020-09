Rio Ave joga na Bósnia a sonhar com a fase de grupos da Liga Europa

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, não esconde que o objetivo da equipa de Vila do Conde é chegar à fase de grupos da prova, em declarações no aeroporto do Porto, antes da partida para a Bósnia, onde a equipa vai defrontar o Borac.

"O objetivo é a fase de grupos. O sorteio não é muito favorável, para além de jogarmos fora novamente, depois teremos o Besiktas, que é uma equipa de Liga dos Campeões, com um orçamento que não se pode comparar ao nosso. Temos de acreditar, estamos muito focados neste jogo e queremos mostrar dentro de campo que somos melhores", disse. aos microfones da "Sport TV".

O responsável máximo do Rio Ave destaca a experiência do clube na Liga Europa, com a quarta presença em seis anos.

"Temos uma esperança muito forte. Teremos um jogo diferente, contra uma equipa que já está habituada às competições europeias, mas também temos uma certa experiência, com quatro presenças em seis anos. Nunca vamos desvalorizar os adversários", acrescenta.

Para chegar à fase de grupos da prova europeia, Silva Campos destaca a dificuldade de jogar duas vezes fora de casa, sem oportunidade de uma segunda mão no Estádio dos Arcos: "Não vamos ter essa oportunidade de corrigir um resultado mau em casa, vai ser o mata-mata".