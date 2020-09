Liga 3 apresentada. Campeonato vai ter 24 equipas na próxima época

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) oficializou, esta quarta-feira, a Liga 3, nova competição que vai começar em 2021/22.

A ideia da FPF é “preparar os clubes para a II Liga, criar espaço de desenvolvimento para jogadores jovens portugueses e promover o equilíbrio financeiro dos clubes”.

Na próxima época, a Liga 3 vai ter 24 clubes (22 clubes do Campeonato de Portugal e dois que descem da II Liga).

“O primeiro classificado de cada uma das oito séries do Campeonato de Portugal irá disputar um play-off de acesso à II Liga, do qual sairão os dois promovidos. As seis equipas que restarem passam a disputar a Liga 3”.

“Os clubes que finalizarem entre o 2.º e o 5.º lugares de cada série jogarão uma fase de acesso à Liga 3, de onde sairão os outros 16 participantes para a primeira edição da nova competição. A este grupo juntar-se-ão os dois despromovidos da II Liga, completando assim as 24 equipas”.

Em 2022/23, a Liga 3 manterá os 24 participantes mas na época seguinte serão 20 os clubes que irão disputar a competição, acrescenta a FPF.

A Federação acrescenta que as equipas que vão estar na Liga 3 têm de ter “25 jogadores por plantel, sendo que na ficha de jogo terão de constar 13 formados localmente”.

Já os “treinadores principais têm de ter habilitação de Grau III, exceto se forem técnicos que se mantenham nos clubes promovidos à Liga 3 - estes podem ter Grau II”.

“Os clubes serão obrigados a identificar os detentores de participações no capital social do clube, bem como discriminar relações entre eles. Os emblemas devem apresentar declarações de inexistência de dividas e atestar que os jogadores não recorreram ao fundo de regularização salarial. Este escrutínio será feito em mais dois momentos da época (dezembro e março)”.